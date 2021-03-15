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Рада может окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 11:19
Рада может окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада может окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе. Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук призвал принять соответствующий законопроект во втором чтении.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Очень благодарен за поддержку законопроекта о расчет времени в Украине. Очень надеюсь, что на этой неделе сможем его принять в целом. И спасибо всем за конструктивные предложения", - отметил замглавы Совета.

Так, в начале марта в Украине сделали шаг к отказу от перевода часов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201. "За" проголосовали 277 парламентариев.

Стефанчук ранее отмечал, что документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России. По его словам, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить украинские оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, соответствующий законопроект в Раду внесли в октябре 2020 года. Первый вице-спикер парламента обращал внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.

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