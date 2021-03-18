Ни перевода часов, ни изменения графика. Рада заблокирована из-за земельной реформы

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент сейчас не может изменить режим работы на фоне локдауна в столице. Сейчас работа Верховной рады заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Посмотрим, как она (Рада, - ред.) будет работать. У нас через неделю пленарная неделя попадает под этот локдаун. Но посмотрим на ограничения, позволят ли они нам работать", - заявил парламентарий.

Замглавы фракции отметил, что прямо сейчас Рада не может изменить свой график ввиду локдауна.

"График работы Верховной рады может изменить только Верховная рада. Мы сейчас это не можем сделать, потому что мы находимся в растянутом рассмотрении одного вопроса, который содержит три тысячи правок. Коллеги не хотят, чтобы люди землю могли продавать в общинах и получать", - сказал нардеп.

Кроме того, Рада не может рассмотреть во втором чтении и законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Этот документ должен отменить перевод времени в нашей стране.

Глава фракции СН Давид Арахамия подчеркнул, что если поправки в закон о земельной реформе не рассмотрят до конца недели, Рада будет собираться на внеочередные заседания.

По состоянию на четверг нардепы рассмотрели менее 800 правок к соответствующему законопроекту №2194. А именно парламентарии прошли 776 поправок из 3128.

Подчеркнем, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что парламент вероятно на карантин закрываться не будет.

В свою очередь замглавы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что из-за локдауна в Киеве график работы Рады все-таки могут изменить.

"Следующая пленарная неделя может быть проведена в формате "работа в комитетах", - написал парламентарий.