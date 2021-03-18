Скасування переведення годинників: Раді рекомендують остаточно схвалити закон

У закон додали визначення "сезонного переходу часу".

Документ визначає, що на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території, і не здійснюється сезонний перехід часу; київський час застосовується для всіх правовідносин, що виникають на території України.

"Закон набуде чинності із дня, наступного за днем його опублікування, і Кабінет міністрів протягом двох місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із законом, а також у 2022 році поінформувати Верховну раду про стан його виконання", - сказано у повідомленні.

При цьому автори законопроекту наполягають, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого у третій часовий пояс в шкалі Всесвітнього координованого часу.

У Раді звертають увагу, що для виконання даної умови необхідно, щоб законопроект набув чинності до останньої неділі березня.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду законопроекту в другому читанні прийняти його в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - сказано у повідомленні.