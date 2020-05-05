Открыты кофейни и рынки: как Киев выходит из карантина

Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице открылись три крупных продуктовых рынка

В рамках смягчения карантина в Киеве открылись несколько продуктовых рынков, местные власти разрешили работать кофейням на вынос. РБК-Украина следит за тем, как столица выходит из карантина.

Кофе на вынос

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям на сегодняшнем заседании приняла решение о том, что кофейни смогут работать на вынос.

При этом пока не известно, разрешена ли работа точек фастфуда. На прошлой неделе КГГА утвердила требования для их работы с 5 мая, однако на сегодняшнем брифинге мэр Киева Виталий Кличко рассказал только об открытии кофеен.

Снова открылись продуктовые рынки

Продуктовые рынки в Украине по решению правительства начали открываться с 1 мая, однако из 27 столичных рынков ни один не был готов к работе в первые дни. На сегодня открылись следующие рынки:

"Демеевский" (Голосеевский район)

"Маяк" (Деснянский район)

"Базар на Лесной" (Деснянский район)

Завтра ожидается открытие рынков "Печерский" (Печерский район) и "Владимирский" (Голосеевский район).

Дальнейшие шаги по выходу из карантина

Согласно представленному плану выхода Киева из карантина, следующими шагами будет открытие магазинов промтоваров, парикмахерских и салонов красоты, небольших предприятий, адвокатских и нотариальных бюро, а также парков и скверов. Ожидается, что все эти объекты смогут открыться с 12 мая.

При этом Кабинет министров Украины готовится к ослаблению карантину уже с 11 мая и его план несколько отличается. В частности, на первом этапе выхода из карантина также разрешат открыть ТРЦ (кроме зон развлечений, фудкортов и детских игровых зон); сервисы и ремонтные мастерские; летние площадок кафе и ресторанов; музеи и библиотеки; стоматологические кабинеты.

На втором этапе при сокращении новых случаев коронавируса возобновится бытовое обслуживание, учебный процесс в выпускных классах и подготовка к ВНО, кинотеатры под открытым небом, спортзалы и гостиницы.

На третьем этапе откроют спортивные и детские площадки, метро в ограниченном режиме, междугороднее сообщение в пределах области, театры и кинотеатры, санатории и базы отдыха, а также общепиты с посетителями.

На четвертом этапе снимут все ограничения с метро и наземного городского транспорта, ТРЦ, фитнес-центров, учреждений культуры и образования.

На пятом этапе будут отменены все ограничения, установленные правительством. Могут остаться только локальные противоэпидемические меры.