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В Киеве разрешили кофейням работать на вынос

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 12:13
В Киеве разрешили кофейням работать на вынос
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям

В Киеве в рамках ослабление карантина из-за пандемии коронавируса кофейням разрешили работать на вынос. Об этом в ходе брифинга сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня комиссия по ЧС приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос", - отметил глава столицы.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация утвердила требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина. Стоит отметить, что, согласно распоряжению КГГА, продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. При этом потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено, торговые точки должны работать исключительно "на вынос".

Как писало РБК-Украина, согласно плану постепенного выхода Киева из карантина, который ранее презентовал Кличко, работу МАФов по продаже фастфуда планировалось разрешить с 12 мая.

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