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В Киеве назвали условия для продажи фастфуда и кофе

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 21:14
В Киеве назвали условия для продажи фастфуда и кофе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кофейни и МАФы по продаже фастфуда могут начать работу уже с 5 мая

Киевская городская государственная администрация утвердила требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

Согласно документу, продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. При этом потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено, торговые точки должны работать исключительно "на вынос".

МАФы обязаны установить в определенных местах дозаторы с антисептиками, а также обеспечить покупателей достаточным количеством одноразовых салфеток и перчаток.

"Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мер, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное", - сообщили в КГГА.

При условии соблюдения указанных требований, торговые точки смогут начать работу уже с 5 мая, добавили в КГГА.

Сегодня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в рамках смягчения карантина городская власть планирует разрешить продажу кофе на вынос. Согласно плану постепенного выхода Киева из карантина, который ранее презентовал Кличко, работу МАФов по продаже фастфуда планировалось разрешить с 12 мая.

Также РБК-Украина сообщало, что в рамках борьбы с распространением COVID-19, Киев будет использовать беспилотники для дезинфекции улиц и общественных мест.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 24 киевлян. Общее количество инфицированных в столице превысило 1,5 тыс. человек.

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