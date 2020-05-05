Відкриті кав'ярні та ринки: як Київ виходить з карантину

Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці відкрилися три великих продуктових ринки

В рамках пом'якшення карантину в Києві відкрилися кілька продуктових ринків, місцева влада дозволила працювати кав'ярням на винос. РБК-Україна стежить за тим, як столиця виходить з карантину.

Кава на винос

Міська комісія з надзвичайних ситуацій на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення про те, що кав'ярні зможуть працювати на винос.

При цьому поки не відомо, чи дозволена робота точок фастфуду. Минулого тижня КМДА затвердила вимоги для їх роботи с 5 травня, проте на сьогоднішньому брифінгу мер Києва Віталій Кличко розповів тільки про відкриття кав'ярень.

Знову відкрилися продуктові ринки

Продуктові ринки в Україні за рішенням уряду почали відкриватися з 1 травня, проте з 27 столичних ринків жоден не був готовий до роботи в перші дні. На сьогодні відкрилися такі ринки:

"Деміївський" (Голосіївський район)

"Маяк" (Деснянський район)

"Базар на Лісовий" (Деснянський район)

Завтра очікується відкриття ринків "Печерський" (Печерський район) і "Володимирський" (Голосіївський район).

Подальші кроки по виходу з карантину

Згідно з поданим планом виходу Києва з карантину, наступними кроками буде відкриття магазинів промтоварів, перукарень і салонів краси, невеликих підприємств, адвокатських і нотаріальних бюро, а також парків і скверів. Очікується, що всі ці об'єкти зможуть відкритися з 12 травня.

При цьому Кабінет міністрів України готується до ослаблення карантину вже з 11 травня і його план дещо відрізняється. Зокрема, на першому етапі виходу з карантину також дозволять відкрити ТРЦ (крім зон розваг, фудкорти і дитячих ігрових зон); сервіси та ремонтні майстерні; літні майданчиків кафе і ресторанів; музеї і бібліотеки; стоматологічні кабінети.

На другому етапі при скороченні нових випадків коронавірусу відновиться побутове обслуговування, навчальний процес у випускних класах і підготовка до ЗНО, кінотеатри під відкритим небом, спортзали і готелі.

На третьому етапі відкриють спортивні та дитячі майданчики, метро в обмеженому режимі, міжміське сполучення в межах області, театри і кінотеатри, санаторії та бази відпочинку, а також заклади громадського харчування з відвідувачами.

На четвертому етапі знімуть всі обмеження з метро і наземного міського транспорту, ТРЦ, фітнес-центрів, закладів культури та освіти.

На п'ятому етапі будуть скасовані всі обмеження, встановлені урядом. Можуть залишитися тільки локальні протиепідемічні заходи.