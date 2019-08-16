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В открытом доступе оказались биометрические данные миллионов людей

Новости » Общество    16.08.2019 - 16:05
В открытом доступе оказались биометрические данные миллионов людей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперты рекомендуют компаниям, использующим Biostar 2, сменить пароли для доступа к системе

Специалисты по кибербезопасности обнаружили незащищенную базу данных платформы Suprema Biostar 2, содержащую отпечатки пальцев, изображения, имена, пароли и другую личную информацию миллионов людей . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в настоящее время уязвимость системы исправили. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют компаниям, использующим Biostar 2, сменить пароли для доступа к системе.

"Отпечатки пальцев более чем миллиона человек, а также информация о распознавании лица, незашифрованные имена пользователей и пароли, а также личные данные сотрудников были обнаружены в общедоступной базе данных компании, услугами которой пользуется полиция столицы Великобритании, оборонные предприятия и банки", - говорится в сообщении.

Отметим, Biostar 2 - это платформа, разработана южнокорейской компанией Suprema, которую используют в 5700 организациях в 83 странах, включая полицию и банки Великобритании.

Посколько база содержала логины и пароли, это могло позволить потенциальным злоумышленникам получить доступ к учетным данным пользователей и проникнуть в любое здание, защищенную с помощью Biostar 2.

А отпечатки пальцев могли использовать для доступа к любым систем, защищенных биометрическими данными.

Напомним, Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей.

Как сообщало РБК-Украина, на один из веб-сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) осуществили хакерскую атаку, в результате которой могли украсть конфиденциальную информацию.

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