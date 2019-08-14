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Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей

Новости » Происшествия    14.08.2019 - 09:42
Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Facebook заявили, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "более недели назад"

Компания Facebook расшифровывала голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

В Facebook заявили, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "более недели назад". В нем также указано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщают, что многие сторонние подрядчики, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти аудиосообщения. Сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают, объясняют источники.

При этом, по данным Bloomberg, Facebook не сообщал пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Напомним, Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей. От основателя компании Марка Цукерберга тогда лично требовали обеспечить недопущение новых нарушений.

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