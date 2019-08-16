У відкритому доступі опинилися біометричні дані мільйонів людей

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Експерти рекомендують компаніям, що використовують Biostar 2, змінити паролі для доступу до системи

Фахівці з кібербезпеки виявили незахищену базу даних платформи Suprema Biostar 2, що містить відбитки пальців, зображення, імена, паролі та іншу особисту інформацію мільйона людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що наразі вразливість системи виправили. Експерти з кібербезпеки рекомендують компаніям, що використовують Biostar 2, змінити паролі для доступу до системи.

"Відбитки пальців більш ніж мільйона осіб, а також інформація про розпізнавання особи, незашифровані імена користувачів і паролі, а також особисті дані співробітників були виявлені у загальнодоступній базі даних компанії, послугами якої користується поліція столиці Великобританії, оборонні підприємства і банки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Biostar 2 - це платформа, розроблена південнокорейською компанією Suprema, яку використовують у 5700 організаціях у 83 країнах, включаючи поліцію і банки Великобританії.

Оскільки база містила логіни і паролі, це могло дозволити потенційним зловмисникам отримати доступ до облікових даних користувачів і проникнути у будь-яку будівлю, захищену за допомогою Biostar 2.

А відбитки пальців могли використовувати для доступу до будь-яких систем, захищених біометричними даними.

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