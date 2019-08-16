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Один из сайтов Европейского центробанка атаковали хакеры

Новости » Телеком & IT    16.08.2019 - 08:41
Один из сайтов Европейского центробанка атаковали хакеры
Иллюстративное фото (Pixabey)

В ходе хакерской атаки могли похитить конфиденциальную информацию

На один из веб-сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) осуществили хакерскую атаку, в результате которой могли украсть конфиденциальную информацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующая информация указана в заявлении ЕЦБ.

"Европейский центральный банк заявил, что один из его сайтов был взломан посторонними людьми, которые, возможно, украли личную информацию, включая контактные данные", - говорится в сообщении.

В заявлении указано, что хакеры установили вирусное программное обеспечение на внешний сервер, на котором размещен Интегрированный словарь банковских отчетов (BIRD).

В результате адреса электронной почты, информация об именах и должности 481 подписчика бюллетеня BIRD, возможно, были украдены хакерами, отмечает ЕЦБ.

Напомним, власти Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на их Министерство иностранных дел (МИД).

Как писало РБК-Украина, на эфирное сервер телерадиокомпании "Черноморка" совершили кибератаку. Служба безопасности Украины локализовала атаку хакеров и блокировала ее негативное влияние.

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