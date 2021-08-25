После открытия игр на Паралимпиаде обнаружили новые случаи COVID-заражений

В Токио на Паралимпиаде зафиксировали новые случаи коронавируса после открытия игр. Заражение обнаружили у двух спортсменов, проживающих на территории паралимпийской деревни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что организаторы сейчас прорабатывают информацию о выявленных инфицированиях, чтобы подтвердить, произошла ли вспышка коронавируса на территории деревни.

Кроме этого Британская Паралимпийская Ассоциация заявила, что член их тренерского штаба по теннису также получил положительный тест на COVID-19.