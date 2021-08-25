Фото: після відкриття ігор на Паралімпіаді виявили нові випадки COVID-заражень (Getty Images)

У Токіо на Паралімпіаді зафіксували нові випадки коронавірусу після відкриття ігор. Зараження виявили у двох спортсменів, які проживають на території паралімпійського селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що організатори наразі опрацьовують інформацію щодо виявлених інфікувань, аби підтвердити чи стався спалах коронавірусу на території селища. Крім цього Британська Паралімпійська Асоціація заявила, що член їх тренерського штабу з тенісу також отримав позитивний тест на COVID-19.