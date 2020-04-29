ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Тернополе отказались открывать рынки

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 16:15
В Тернополе отказались открывать рынки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Продовольственные рынки в Тернополе будут открыты не ранее 11 мая

В Тернополе руководители рынков отказались открывать торговые точки в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Facebook.

В связи с этим Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19 принял решение не открывать продовольственные рынки до 11 мая.

"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Как отметили в Министерстве экономики, на данный момент в Украине могут открыться 872 продовольственных рынка, которые будут соответствовать требования санитарных норм.

Открытие рынков: решение правительства опубликуют завтра Ослабление карантина: Шмыгаль поручил разработать критерии работы объектов для открытия
Новости Украины ТернопольрыноккарантинКоронавирус
News
On Top