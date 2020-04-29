В Тернополе отказались открывать рынки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Продовольственные рынки в Тернополе будут открыты не ранее 11 мая

В Тернополе руководители рынков отказались открывать торговые точки в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Facebook.

В связи с этим Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19 принял решение не открывать продовольственные рынки до 11 мая.

"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Как отметили в Министерстве экономики, на данный момент в Украине могут открыться 872 продовольственных рынка, которые будут соответствовать требования санитарных норм.