За открытие рынка земли в Раде достаточно голосов, - Арахамия

За законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Офис президента и члены фракции пытаются убедить 12 депутатов "Слуги народа" в необходимости поддержать законопроект.

"У нас в партии достаточно голосов, как будем голосовать, вы это увидите на табло... Что касается работы с депутатами, у нас есть 12 или 13 депутатов из всей фракции, которые сейчас высказываются против. Но мы с ними общаемся. И я, и в Офисе президента, мы вместе. Это же совместный законопроект, поэтому в этом нет ничего противозаконного и чрезвычайного", - добавил парламентарий.

Напомним, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Арахамия допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

Как писало РБК-Украина ранее, СН будет инициировать совещание председателей фракций по вопросу рассмотрения поправок в закон о рынке земли.

Добавим, нардепы во вторник продолжили рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.