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Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли

Новости » Политика     18.02.2020 - 10:41
Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели на прошлой пленарной неделе более 200 правок

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Парламентарии на прошлой пленарной неделе рассмотрели чуть больше 200 правок.

Напомним, на прошлой пленарной неделе президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам фракции "Слуга народа" с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

Отметим, из-за большого количества правок председатель фракции Давид Арахамия спрогнозировал, что этот закон примут не ранее 16-17 апреля.

Подчеркнем, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.

В частности, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. При этом некоторые депутаты блокировали президиум Верховной рады.

Добавим также, в понедельник в ходе согласительного совета первый замглавы фракции СН Александр Корниенко призвал коллег из других фракций ускорить рассмотрение данного закона.

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