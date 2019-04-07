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Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 20:36
Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли
Фото: КПВВ "Гнутово" (kmu.gov.ua)

Пункт пропуска планируют открыть во вторник, 9 апреля

Реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения в Донецкой области продлили до вторника, 9 апреля 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, открытие пункта пропуска "Гнутово", запланированное на 8 апреля, было перенесено на сутки. Так, КПВВ "Гнутово" снова заработает после реконструкции во вторник, 9 апреля.

"Завершение реконструкции и возобновлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ "Гнутово" запланировано на 9 апреля", - говорится в сообщении.

Также в командовании ООС призывают граждан учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения в Донецкой области был закрыт на реконструкцию. Планировалось, что пункт пропуска заработает уже в понедельник, 8 апреля. Также на Донбассе не работает пункт пропуска "Марьинка". КПВВ "Марьинка" был закрыт из-за вражеского снайперского обстрела.

Добавим, что мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области с 8 по 12 апреля.

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