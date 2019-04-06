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На Донбассе не работают два КПВВ

Новости » Общество    06.04.2019 - 08:56
На Донбассе не работают два КПВВ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

По состоянию на утро 6 апреля не работают КПВВ "Марьинка" и "Гнутово"

На Донбассе, по состоянию на утро 6 апреля, не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, КПВВ "Гнутове" закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутове-Талаковка-Мариуполь" не осуществляется. Работы по обустройству будут продолжаться до 8 апреля.

Кроме того, вчера по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка". Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни мирных граждан и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме.

Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ "Майорское" находилось 30/50 транспортных средств, а в КПВВ "Новотроицкое" - 50/100.

Напомним, боевики 5 апреля обстреляли КПВВ "Марьинка". В результате выстрела ранение в ногу получил старший лейтенант ГНСУ Алексей К. Военнослужащего эвакуировали в военный госпиталь.

Ранее сообщалось, что мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области с 8 по 12 апреля.

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