Відкриття КПВВ "Гнутове" на Донбасі перенесли

Фото: КПВВ "Гнутове" (kmu.gov.ua)

Пункт пропуску планують відкрити у вівторок, 9 квітня

Реконструкцію контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" на лінії розмежування в Донецькій області продовжили до вівторка, 9 квітня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, відкриття пункту пропуску "Гнутове", заплановане на 8 квітня, було перенесено на добу. Так, КПВВ "Гнутове" знову запрацює після реконструкції у вівторок, 9 квітня.

"Завершення реконструкції та відновлення пропуску осіб і транспортних засобів через лінію розмежування у КПВВ "Гнутове" заплановано на 9 квітня", - йдеться у повідомленні.

Також в командуванні ООС закликають громадян врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на лінії розмежування в Донецькій області був закритий на реконструкцію. Планувалося, що пункт пропуску запрацює вже у понеділок, 8 квітня. Також на Донбасі не працює пункт пропуску "Мар'їнка". КПВВ "Мар'їнка" був закритий через ворожий снайперський обстріл.

Додамо, що мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області з 8 по 12 квітня.