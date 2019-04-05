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"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения

Новости » Общество    05.04.2019 - 18:52
"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мобильное подразделение будет обслуживать клиентов банка с 8 по 12 апреля

Мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области с 8 по 12 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Twitter.

Как отмечается, передвижное подразделение "Ощадбанка" будет работать в городе Золотое 8 апреля, в селе Трехизбенка 9 апреля, в городе Золотое-4 10 апреля, в пгт Тошкивка 11 апреля и в городе Золотое 12 апреля.

"В период с 08 по 12 апреля мобильное подразделение Ощадбанк будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О график обслуживания следующей неделе будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

&quot;Ощадбанк&quot; будет обслуживать клиентов на линии разграничения

Напомним, боевики 5 апреля обстреляли КПВВ "Марьинка", вследствие чего ранения получил украинский военнослужащий. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлено. Введен режим "красный".

Ранее сообщалось, что на Донбассе на ремонт до следующей недели закрыли контрольный пункт в'езду-выезда (КПВВ) "Гнутово". Работы по обустройству будут продолжаться до 7 апреля.

В ОБСЕ рассказали, сколько людей погибли при пересечении линии соприкосновения с декабря "Укринтерэнерго" отключило еще два объекта водоснабжения в Донецкой области
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