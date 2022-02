Открыт прием проектов на Indie Cup W’22

В жюри конкурса входят специалисты компаний Larian, Roblox, Focus Entertainment, Fellow Traveler, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Owlcat Games, 101XP и многих других. А также игровые журналисты, блогеры, победители прошлых кубков и даже сами игроки – в рамках специальной номинации Players’ Choice.

Среди призов конкурса мощные видеокарты от Unreal Engine и NVIDIA, PR-сервисы от GTP Media, билеты на конференции, сервисы, а также специальный приз от компании Kefir – одна или несколько команд смогут получить полное финансирование своей игры, а также помощь в ее разработке и продвижении. Подробнее о партнерах и призах Indie Cup на сайте.

Конкурсные проекты можно подать на 9 номинаций: Best PC Game, Best Mobile Game, Rising Star, Best Art, Best Audio, Critics’ Choice, Streamers’ Choice, Players’ Choice, Best Unreal Engine Game. Подать заявку можно на сайте.