RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Відкрито прийом проектів на Indie Cup W'22

Автор: Сергій Сурепін

Триває зимовий сезон Indie Cup-найбільшого конкурсу інді-ігор Східної Європи. До 14 лютого незалежні розробники можуть подати свій проект на кубок прямо на сайті івенту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на організаторів заходу.

У журі конкурсу входять фахівці компаній Larian, Roblox, Focus Entertainment, Fellow Traveler, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Owlcat Games, 101xp і багатьох інших. А також ігрові журналісти, блогери, переможці минулих кубків і навіть самі гравці – в рамках спеціальної номінації Players' Choice.

Серед призів конкурсу потужні відеокарти від Unreal Engine і NVIDIA, PR-сервіси від GTP Media, квитки на конференції, сервіси, а також спеціальний приз від компанії Kefir – одна або кілька команд зможуть отримати повне фінансування своєї гри, а також допомогу в її розробці і просуванні. Детальніше про партнерів та призи Indie Cup на сайті.

Конкурсні проекти можна подати на 9 номінацій: Best PC Game, Best Mobile Game, Rising Star, Best Art, Best Audio, Critics' Choice, Streamers' Choice, Players' Choice, Best Unreal Engine Game. Подати заявку можна на сайті.

Раніше Ілон Маск назвавши найулюбленішу відеогру. Також стало відомо, що нова GTA знаходитися в активній стадії розробки.

Читайте РБК-Україна в Google News
IT