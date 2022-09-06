UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открылось новое направление. ВСУ начали наступать не только на юге, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают контрнаступальные действия на южном направлении. В дополнение к этому появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Он сказал, что главной новостью сегодняшнего дня является то, что открылось второе оперативное направление для наступления украинских сил.

Отметим, что ранее защитники начали продвигаться на южном направлении.

"Появилось новое направление, где будут разные интересные вещи, где будут освобождаться города и села", - сказал Арестович.

Напомним, что в Офисе президента анонсировали хорошие новости относительно продвижение украинских военных на Харьковском направлении.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что единственная хорошая стратегия для российских войск - это масштабное организованное отступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей АрестовичВойна России против Украины