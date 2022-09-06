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Відкрився новий напрямок. ЗСУ почали наступати не тільки на півдні, - Арестович

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на південному напрямку. На додаток до цього з'явився ще один напрямок для просування наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

Він сказав, що головною новиною сьогоднішнього дня є те, що відкрився другий оперативний напрямок для наступу українських сил.

Зазначимо, що раніше захисники почали просуватися на південному напрямку.

"З'явився новий напрямок, де будуть різні цікаві речі, де будуть звільнятися міста та села", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що в Офісі президента анонсували гарні новини щодо просування українських військових на Харківському напрямку.

Окрім того, повідомлялося, що українські захисники відбили деякі населені пункти на півдні, але про їхнє звільнення поки не повідомляється, аби не піддавати їх ударам з боку окупантів.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що єдина гарна стратегія для російських військ - це масштабний організований відступ.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України