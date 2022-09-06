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У Зеленского порекомендовали стратегию для российских войск

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Вторник 06 сентября 2022 21:35
У Зеленского порекомендовали стратегию для российских войск Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

У российской армии может быть только одна хорошая стратегия в войне против нашей страны. Она заключается в организованном отступлении с территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас - масштабное организованное отступление. На всех направлениях. Рекомендую", - написал он.

Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны противника.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о освобождение двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

Кроме того, в Офисе президента анонсировали хорошие новости о продвижении украинских защитников на Харьковском направлении.

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