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Отказался сотрудничать: ФСБ задержала крымского татарина

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 21:23
Отказался сотрудничать: ФСБ задержала крымского татарина
Фото: Руслан Бекиров (crimean-solidarity.org)

Против крымского татарина открыли уголовное производство

В оккупированном Крыму российские силовики задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Ранее российская спецслужба пыталась склонить его к сотрудничеству.

Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

Как рассказал адвокат Рустем Кямилев, ранее Бекиров обращался к правозащитникам в Симферополе за консультацией после того, как в марте 2019 года его задержали силовики ФСБ и пытались заставить дать ложные показания в деле против политзаключенного Энвера Сейтосманова. Однако Бекиров отказался и выступил в суде на стороне защиты, рассказав о давлении спецслужб.

Сегодня Бекиров известил адвоката о том, что его задержали и хотят инкриминировать совершение преступления по ст. 307 Уголовного кодекса России.

Адвокат добавил, что сейчас известно об открытии дела по факту якобы заведомо ложных показаний в суде. В худшем случае крымскому татарину грозит арест сроком до 3 месяцев.

Напомним, 2 июня в Крыму российские силовики провели незаконные обыски в жилищах крымских татар.

Незаконные обыски у крымских татар осудили в МИД Украины, назвав действия силовиков нарушением прав человека.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ФСБКрымЗадержание
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