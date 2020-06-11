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Відмовився співпрацювати: ФСБ затримала кримського татарина

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 21:23
Відмовився співпрацювати: ФСБ затримала кримського татарина
Фото: Руслан Бекіров (crimean-solidarity.org)

Проти кримського татарина відкрили кримінальне провадження

В окупованому Криму російські силовики затримали кримського татарина Руслана Бекірова. Раніше російська спецслужба намагалася схилити його до співпраці.

Про це повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

Як розповів адвокат Рустем Кямілєв, раніше Бекіров звертався до правозахисників у Сімферополі за консультацією після того, як у березні 2019 року його затримали силовики ФСБ та намагалися змусити дати неправдиві покази у справі проти політв'язня Енвера Сейтосманова. Однак Бекіров відмовився та виступив в суді на боці захист, розповівши про тиск спецслужб.

Сьогодні Бекіров сповістив адвоката про те, що його затримали та хочуть інкримінувати вчинення злочину за ст. 307 Кримінального кодексу Росії.

Адвокат додав, що зараз відомо про відкриття справи за фактом нібито завідомо неправдивих свідчень в суді. У гіршому випадку кримському татарину загрожує арешт терміном до 3 місяців.

Нагадаємо, 2 червня у Криму російські силовики провели незаконні обшуки у помешканнях кримських татар.

Незаконні обшуки у кримських татар засудили в МЗС України, назвавши дії силовиків порушенням прав людини.

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Автор: Дмитро Левицький

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