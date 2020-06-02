В Крыму проводят обыски у крымских татар

Фото: обыски в Крыму (facebook.com.crimeansolidarity)

Силовики искали документы, или предметы в доме крымской татарки

В Крыму к крымской татарки пришли с обысками российские спецслужбы. Они искали документы, либо предметы связанные с уголовным делом ее сына.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Как сообщается, утром к 65-летней крымской татарки Шейде Асановой в селе Курское Белогорского района неожиданно приехали силовики. Они ей сообщили, что обыск состоится по постановлению Киевского райсуда от 3 марта 2020 года по уголовному делу, в рамках которой проходит ее сын. По итогам обыска силовиков, документов или предметов, имеющих значение для следствия не нашли.

"Сразу открыла дверь. Оружие, символика отряда Номана Челебиджихана есть? Я им сказала: "Смотрите, пожалуйста. У меня ничего нет". Осмотрели дом и написали, что во время обыска ничего не обнаружено и пошли. От показаний я отказалась", - рассказала Асанова Шейде.

Как отмечается, сын Шейде Асановой является Рустем Асанов, который с 2016 года проживает в Украине.

Отметим, после аннексии Крыма на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа. Также обыскивают крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, Крымский полуостров за время оккупации Российской Федерацией с 2014 года вынужденно покинули почти 48 тысяч человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар.

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Автор: Андрей Козловский