В МИД отреагировали на обыски в Крыму

Фото: МИД (РБК-Украина)

В МИД заявили, что такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины осуждают обыски российских силовиков в Крыму. Вчера они провели обыски у крымской татарки.

Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Елена Зеленко.

Она заявила, что такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться

"Российские силовики, стучащие в двери, иногда выламывающие их - пугающая реальность жизни в оккупированном Крыму. Сегодня они пришли к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой и требовали обыскать ее дом. Такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться", - написала Зеленко.

Напомним, вчера утром к 65-летней крымской татарки Шейде Асановой в селе Курское Белогорского района приехали российские силовики, которые провели у нее обыск. Они искали документы, либо предметы связанные с уголовным делом ее сына.

Обыски российские силовики проводят у крымских татар часто. Поэтому международное сообщество осуждает действия РФ и требует прекратить это. Впрочем, обыски все равно продолжаются.

Отметим, у Зеленского заявили о планах принять стратегию деоккупации Крыма в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма.

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Автор: Анастасия Рокитна