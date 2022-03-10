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Отказ Германии от запрета импорта нефти из РФ морально неприемлем, - посол Украины

Автор: Владимир Костырин

Нежелание Берлина отказаться от импорта газа и нефти из России посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал морально неприемлемым, и призвал немецкие власти пересмотреть решение и в срочном порядке ввести эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Посол отметил агентству dpa 10 марта, что Украина призывает ФРГ "принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей".

Учитывая большое количество жертв среди мирного населения в Украине из-за атак России дипломат считает отказ Германии прекратить покупку нефти и газа из РФ "морально неприемлемым".

Перед саммитом Евросоюза в Версале Киев усиливает давление на Берлин, добиваясь прекращения импорта энергоносителей из РФ. В то же время власти Германии пока не готовы отказываться от покупки российских энергоносителей.

Перед этим, 9 марта, канцлер Германии Олаф Шольц вновь исключил возможность прекращения импорта российских энергоносителей. А глава МИД Анналена Бербок объяснила невозможность отказа от нефти из РФ тем, что в Германии остановится транспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Германии и отметил, что не хочет судить немецкое правительство, а сделает это потом - когда закончится война.

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ГерманияАндрей МельникИмпорт газаСанкции против России