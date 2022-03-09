ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о нежелании Германии отказаться от нефти из РФ: будем осуждать после войны

Новина українською →
Украина, Среда 09 марта 2022 20:58
Зеленский о нежелании Германии отказаться от нефти из РФ: будем осуждать после войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал то, что Германия отказывается от эмбарго на импорт российских нефти и газа. Как пояснил глава государства, он не может судить о действиях Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для немецкого издания Bild.

"Правительство думает прежде всего о собственной стране - и это само собой разумеется... Мы видим какие-то шаги, которыми нас поддерживает Германия: "Северный поток-2", санкции и тому подобное. Мы видим, что делает Германия. Я не хочу судить господина Шольца и его правительство. Я сделаю это потом, когда мы увидим результаты того времени и увидим, чем закончится война, сколько будет жертв", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что для Украины важна каждая минута.

"Это наша боль сегодня, и мне нужно решение сегодня", - добавил он.

Напомним, вчера США объявили об эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Такое же решение приняли и в Британии.

А в Германии заявили, что такой шаг приведет к остановке транспорта в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Германия Нефть Российская Федерация
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины