ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Транспорт остановится. Германия объяснила невозможность отказа от нефти из РФ

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 20:26
Транспорт остановится. Германия объяснила невозможность отказа от нефти из РФ Фото: Анналена Бербок (dpa)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Анналена Бербок попыталась оправдаться за отказ Германии от эмбарго на российские энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дипломат уверена, что Берлин пошел бы на отказ от импорта российской нефти, если бы это остановило войну. Однако, по мнению министра, этого не произойдет.

"Если мы немедленно откажемся от нее, то завтра остановится вся Германия", – заявила Бербок.

Она добавила, что большинство работников типа учителей и медсестер не смогут добраться на работу, а объекты критической инфраструктуры могут остаться без электроэнергии.

Напомним, что Великобритания отказалась от энергоносителей из России вместе с США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Нефть
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать