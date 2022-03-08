Транспорт остановится. Германия объяснила невозможность отказа от нефти из РФ

Министр иностранных дел Анналена Бербок попыталась оправдаться за отказ Германии от эмбарго на российские энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дипломат уверена, что Берлин пошел бы на отказ от импорта российской нефти, если бы это остановило войну. Однако, по мнению министра, этого не произойдет.

"Если мы немедленно откажемся от нее, то завтра остановится вся Германия", – заявила Бербок.

Она добавила, что большинство работников типа учителей и медсестер не смогут добраться на работу, а объекты критической инфраструктуры могут остаться без электроэнергии.