Відмова Німеччини від заборони імпорту нафти з РФ морально неприйнятна, - посол України

Небажання Берліна відмовитися від імпорту газу і нафти з Росії посол України в ФРН Андрій Мельник назвав морально неприйнятним, і закликав німецьку владу переглянути рішення і в терміновому порядку ввести ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Посол зазначив агентству dpa 10 березня, що Україна закликає ФРН "прийняти єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок і дітей".

Враховуючи велику кількість жертв серед мирного населення в Україні через атаки Росії дипломат вважає відмову Німеччини припинити купівлю нафти та газу з РФ "морально неприйнятною".

Перед самітом Євросоюзу у Версалі Київ посилює тиск на Берлін, домагаючись припинення імпорту енергоносіїв з РФ. Разом з тим влада Німеччини поки не готова відмовлятися від покупки російських енергоносіїв.