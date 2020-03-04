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Звіт силових органів та Кабмін: що в порядку денному позачергового засідання Ради

Новини » Політика     04.03.2020 - 08:30
Звіт силових органів та Кабмін: що в порядку денному позачергового засідання Ради
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також у порядку денному аконопроект про нацбезпеку України

Верховна рада сьогодні на позачерговому засіданні заслухає звіти керівників силових структур, обговорить питання "про Кабінет міністрів України". Про це йдеться у порядку денному позачергового засідання парламенту.

Також у порядку денному розгляд законопроекту про схвалення рішення президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку України та розгляд у другому читанні закону про запобігання корупції.

Позачергове засідання Ради почнеться о 16:00, а до цього нардепи розглянуть закон про відкриття ринку землі, проект закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності. Це йдеться у порядку денному Ради.

Нагадаємо, вчора на засіданні фракції "Слуга народа" президент України Володимир Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.

Також в СН повідомили, хто може стати новим генпрокурором замість Рябошапки. Новим генеральним прокурором України може стати нардеп Сергій Іонушас. Рябошапку звільнять, якщо його звіт буде визнаний незадовільним.

Позачергове засідання Ради: онлайн Перезавантаження Кабміну: що відомо про можливі призначення
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