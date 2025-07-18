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Трамп підписав закон GENIUS: що зміниться для ринку криптовалют

Вашингтон, П'ятниця 18 липня 2025 23:20
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Трамп підписав закон GENIUS: що зміниться для ринку криптовалют Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr by White House)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп підписав закон про регулювання криптовалют. Його прозвали GENIUS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Новий законопроєкт стане першим в історії США масштабним нормативним актом, який регулює сферу цифрових валют. Документ формує правове підґрунтя для функціонування ринку стейблкоїнів, сукупний обсяг якого наразі оцінюють у 250 мільярдів доларів.

Стейблкоїни розглядаються як відносно стабільний тип криптовалют, оскільки їхній курс прив'язаний до таких активів, як, наприклад, американський долар. Законопроєкт був схвалений Палатою представників і Сенатом.

"Ми багато працювали. Це дуже важливий закон, закон GENIUS. Вони назвали його на честь мене. Я хочу подякувати вам. Це до біса гарний закон", - зазначив Трамп.

На церемонію підписання документа прибули як законодавці, так і керівники великих компаній, включно з Robinhood, Tether, Gemini та інших гравців крипто- і фінтех-галузі.

"Як я й обіцяв торік, закон GENIUS створює чітку і просту нормативну базу для встановлення і реалізації величезного потенціалу стабільних монет, забезпечених доларом. Це може бути, мабуть, найбільша революція у фінансових технологіях з часу появи самого Інтернету. Багато хто так говорить", - заявив американський президент.

За його словами, GENIUS дає можливість банкам і фінансовим організаціям випускати стейблкоїни, повністю забезпечені доларами США і казначейськими паперами, що, на думку Трампа, сприятиме посиленню позицій долара.

Криптовалютний резерв

Нагадаємо, на початку березня президент США доручив своїм підлеглим працювати над формуванням криптовалютного резерву.

Очікується, що такий резерв включатиме криптовалюти XRP, SOL і ADA.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Криптоіндустрія
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