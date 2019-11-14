Освобожденный Мазур вернулся к работе в Офисе омбудсмена

Фото: Денисова и Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Мазур вернулся в Украину вчера вечером

Освобожденный после задержания в Польше украинский активист Игорь Мазур вернулся к работе в Секретариате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Facebook.

Она отметила, что освобождение Мазура - залог работы соответствующих министерств и ведомств. Среди прочего, Денисова отметила работу Украинского бюро Интерпола.

"По поручению Министра МВД Арсена Авакова еще вечером в день задержания был направлен пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении Российской Федерацией своим правом обращения в Интерпол", - написала омбудсмен.

Напомним, вечером 13 ноября стало известно, что задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур вернулся в Украину.

Как известно, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было произведено по запросу Российской Федерации.

РФ обвинило Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах принимал участие в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.