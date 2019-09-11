Звільненим українцям виплатять по 100 тис. гривень

Фото: звільнені українці (РБК-Україна)

Виплати отримає кожен з 35 звільнених 7 вересня

Кабінет міністрів України прийняв рішення про одноразову виплату звільненим у рамках обміну полоненими українцям у розмірі 100 тис. гривень. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення про те, що кожен з 35 звільнених українців отримає по 100 тис. гривень.

"Відповідальним за виконання урядового рішення буде Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть здійснюватися в установленому порядку", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотирьом політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова.

Зазначимо, Денісова заявила, що ще один обмін полоненими може відбутися вже до кінця поточного року. За словами омбудсмена, на даний момент верифіковані 113 політв'язнів українців, з них 89 кримських татар.