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Звільненим українцям виплатять по 100 тис. гривень

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 13:37
Звільненим українцям виплатять по 100 тис. гривень
Фото: звільнені українці (РБК-Україна)

Виплати отримає кожен з 35 звільнених 7 вересня

Кабінет міністрів України прийняв рішення про одноразову виплату звільненим у рамках обміну полоненими українцям у розмірі 100 тис. гривень. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення про те, що кожен з 35 звільнених українців отримає по 100 тис. гривень.

"Відповідальним за виконання урядового рішення буде Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть здійснюватися в установленому порядку", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотирьом політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова.

Зазначимо, Денісова заявила, що ще один обмін полоненими може відбутися вже до кінця поточного року. За словами омбудсмена, на даний момент верифіковані 113 політв'язнів українців, з них 89 кримських татар.

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