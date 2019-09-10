Четверым политзаключенным из Крыма государство купит жилье в Киеве, - Денисова

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

В столице останутся жить Сенцов, Кольченко, Балух и Панов

Государство обещает купить квартиры четверым политзаключенным из Крыма, которые после обмена вернулись в Украину. Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента относительно приобретения квартир Сенцову, Кольченку, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности из-за того, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может, однако заявляют, что "в ближайшее время это будет сделано".

Ранее Денисова заявляла, что Олегу Сенцову и Александру Кольченко, освобожденным с тюрем РФ, организовали временное жилье.

Как известно, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.