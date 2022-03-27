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В освобожденные Тростянец и Боромлю доставили гуманитарный груз, - глава Сумской ОГА

Фото: гуманитарную помощь доставили в освобожденный Тростянец (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 26 марта, украинские военные совместно с местными жителями полностью освободили Тростянец и Боромлю в Сумской области от российских захватчиков. После чего в освобожденные общины направили гуманитарный конвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденные общины. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также заранее сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники", - отметил Живицкий.

Он также рассказал, что пока связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому с завтрашнего дня по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем.

"Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается", - добавил глава Сумской ОГА.

Гуманитарную помощь доставили в освобожденные Тростянец и Боромлю (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Живицкий подчеркнул, что проводятся работы, чтобы как можно скорее восстановить жизнь в городе. В данное время многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными.

Поэтому он призвал местных жителей быть максимально осторожными и при нахождении подозрительных предметов сразу же сообщать об этом военных.

"На завтра мы организовали эвакуацию оставшихся без жилья людей к более безопасным местам. Также будем вывозить раненых, нуждающихся в помощи врачей", - сказал он.

Напомним, во Львове задержали мужчин, которые пересылали россиянам данные об обстреле и передвижении военных.

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