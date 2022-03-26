Оккупанты бросают на поле боя новую секретную технику, - Зеленский

Президент Украины рассказал, как российские оккупанты бросают в полях новую технику. В том числе секретные образцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Украинские селяне голыми руками берут пилотов российских самолетов, которые падают. Именно потому наши тракторные войска, украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают нашим вооруженным силам, в том числе самую новые образцы, которые РФ пыталась сохранить в секрете", - заявил Зеленский.

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