Оккупанты бросают на поле боя новую секретную технику, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины рассказал, как российские оккупанты бросают в полях новую технику. В том числе секретные образцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Украинские селяне голыми руками берут пилотов российских самолетов, которые падают. Именно потому наши тракторные войска, украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают нашим вооруженным силам, в том числе самую новые образцы, которые РФ пыталась сохранить в секрете", - заявил Зеленский.