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Во Львове задержали мужчин, которые пересылали россиянам данные об обстреле и передвижении военных

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Львов, Воскресенье 27 марта 2022 00:55
Во Львове задержали мужчин, которые пересылали россиянам данные об обстреле и передвижении военных Фото: автомобиль патрульной полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове патрульные задержали двух мужчин, которые снимали место ракетного удара, передвижения украинских военных и блокпосты в области. Такие данные они пересылали российским абонентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в субботу на проспекте Чорновила патрульные остановили подозрительный автомобиль, у водителя которого во время проверки документов и телефона обнаружили видео и фото передвижения военных ВСУ.

"Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, 26 марта правоохранители, которые ехали на место попадания российских ракет, обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель.

"Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", - передали в патрульной службе.

Обоих граждан задержали и передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Во Львове задержали мужчин, которые пересылали россиянам данные об обстреле и передвижении военныхВо Львове задержали мужчин, которые пересылали россиянам данные об обстреле и передвижении военных

Во Львове патрульные задержали мужчин, присылавших информацию российским абонентам (фото: facebook.com/lvivpolice)

Ранее сообщалось, что 26 марта в результате ракетного удара по Львову пострадали 5 человек.

Напомним также, что в Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ. Так, за распространение такой информации предусмотрено наказание - до 12 лет тюрьмы.

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Служба безопасности Украины Львов полиция ракетный удар Патрульная служба
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