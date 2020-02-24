Освобожденные пленные получат по 100 тыс. гривен на следующей неделе

Освобожденным из плена на Донбассе украинцам окажут материальную помощь по 100 тысяч гривен со следующей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий.

Как сообщается, со следующего понедельника освобожденные пленные получат по 100 тысяч гривен материальной помощи на свои банковские счета.

В ведомстве рассказали, что почти два месяца Минветеранов чуть ли не ежедневно работает с освобожденными пленными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму и в России

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.

Напомним, добровольцы могут получить статус участника боевых действий (УБД) с помощью справки от правоохранительных органов, или собрав показания лиц, которые уже имеют статус УБД.

Также Украина планирует разработать механизм помощи освобожденным из плена до следующего обмена.