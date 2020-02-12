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Добровольцам в АТО упростили получение статуса участника боевых действий

Новости » Политика     12.02.2020 - 12:25
Добровольцам в АТО упростили получение статуса участника боевых действий
Иллюстративное фото (УНИАН)

Добровольцам не нужно будет через суд доказывать участие в АТО

Кабинет министров Украины упростил получение статуса участника боевых действий для добровольцев в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований.

"До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке. Почему этот статус важен? Это восстановление справедливости", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий, а также смогут получить социальную поддержку, помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам.

В октябре прошлого года он одобрил закон о штрафах за отказ в льготном проезде для участников боевых действий. В частности, отказ грозит штрафом в размере 850 гривен.

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