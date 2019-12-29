Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь"

Освобожденные в рамках обмена пленными украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

С оккупированных территорий вернулись 76 удерживаемых украинцев, их встречают родные прямо на взлетной полосе.

Фото: родные встречают освобожденных пленных (РБК-Украина)

Ранее Офис президента сообщал, что из военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

После этого представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что состоялся обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече. Он заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются.

Добавим, что в Европейском союзе надеются, что обвинения экс-беркутовцев, освобожденных в рамках обмена пленными, продолжат.