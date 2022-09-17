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Звільнене Високопілля зруйноване на 80%, - ОВА

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Херсон, Субота 17 вересня 2022 19:18
Звільнене Високопілля зруйноване на 80%, - ОВА Фото: звільнене Високопілля майже зруйноване (Ярослав Янушевич/facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів", - написав він.

За його словами, через постійні обстріли селища окупантів, немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.

"Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Учора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу - харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.

Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області ЗСУ захопили дві бойові машини десанту БМД-2, які належали російській армії.

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Херсонская область
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