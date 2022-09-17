Звільнене Високопілля зруйноване на 80%, - ОВА

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів", - написав він.

За його словами, через постійні обстріли селища окупантів, немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.

"Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Учора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу - харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла", - додав очільник регіону.