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После освобождения Змеиного через устье Быстрое прошло около 70 судов, - Кубраков

Фото: Министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные освободили остров Змеиный и позволили кораблям беспрепятственно плыть устьем Быстрое к Дунаю. С тех пор по каналу прошли около 70 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Наши Вооруженные силы окончательно вернули контроль над островом Змеиный. Там стоит украинский флаг. После этого мы открыли устье Быстрое к Дунаю. Почти за две недели около 70 судов прошли по этому устью", - сказал чиновник.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что без освобождения острова возобновление судоходства по этому каналу не было бы возможно.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

К слову, из-за агрессии России против Украины в портах заблокированы более 20 млн тонн украинского зерна. Благодаря экспорту урожая через реку можно частично решить мировой кризис.

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Александр КубраковВойна России против Украины