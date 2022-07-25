RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після звільнення Зміїного через гирло Бистре пройшло близько 70 суден, - Кубраков

Фото: Міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські військові звільнили острів Зміїний та дали змогу кораблям безперешкодно плисти гирлом Бистре до Дунаю. З того часу каналом пройшли близько 70 суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Наші Збройні сили остаточно повернули контроль над островом Зміїний. Там стоїть український прапор. Після цього ми відкрили гирло Бистре до Дунаю. Майже за два тижні близько 70 суден пройшли по цьому гирлу", - сказав посадовець.

Глава Мінінфраструктури наголосив, що без звільнення острову відновлення судноплавства цим каналом не було б можливе.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

До слова, через агресію Росії проти України в портах заблоковані понад 20 млн тонн українського зерна. Завдяки експорту врожаю через річку можна частково вирішити світову кризу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр КубраковВійна Росії проти України