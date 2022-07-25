Після звільнення Зміїного через гирло Бистре пройшло близько 70 суден, - Кубраков

Українські військові звільнили острів Зміїний та дали змогу кораблям безперешкодно плисти гирлом Бистре до Дунаю. З того часу каналом пройшли близько 70 суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Наші Збройні сили остаточно повернули контроль над островом Зміїний. Там стоїть український прапор. Після цього ми відкрили гирло Бистре до Дунаю. Майже за два тижні близько 70 суден пройшли по цьому гирлу", - сказав посадовець.

Глава Мінінфраструктури наголосив, що без звільнення острову відновлення судноплавства цим каналом не було б можливе.