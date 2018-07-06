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За освобождение Золотого-4 вручены награды 18 военным, - ООС

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 11:15
Фото: награды (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: награды (facebook.com/pressjfo.news)

Наев вручил военным награды за освобождение Золотого-4

За освобождение Золотого-4 (Луганская область) вручены награды 18 военнослужащим. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 6 июля 2018 года, командующий ОС Сергей Наев по поручению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко вручил награды министра обороны и начальника Генштаба военным роты глубинной разведки ОС, которые завершили взятие под полный контроль Золотого-4.

В частности, награды получили командир роты, младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко, солдат Владимир Сидоренко. Всего были награждены 18 военных.

 

Фото: вручение наград (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что в начале июля текущего года ООС взяли под контроль дороги в районе освобожденного Золотого-4.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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