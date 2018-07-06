Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

За звільнення Золотого-4 вручено відзнаки 18 військовим, - ООС

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 11:15
Фото: нагороди (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: нагороди (facebook.com/pressjfo.news)

Наєв вручив військовим нагороди за звільнення Золотого-4

За звільнення Золотого-4 (Луганська область) вручено відзнаки 18 військовослужбовцям. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 6 липня 2018 року, командувач ОС Сергій Наєв за дорученням міністра оборони України  Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка вручив відзнаки міністра оборони та начальника Генштабу військовим роти глибинної розвідки ОС, які завершили взяття під повний контроль Золотого-4.

Зокрема, нагороди отримали командир роти, молодший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чіхелідзе, солдат Віталій Кравченко, солдат Володимир Сідоренко. Загалом було нагороджено 18 військових.

 

Фото: вручення нагород (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку липня поточного року ООС взяли під контроль дороги в районі звільненого Золотого-4.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 39,4 тис. осіб На Донбасі за добу поранено одного українського військового, - ООС
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся