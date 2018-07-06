За звільнення Золотого-4 вручено відзнаки 18 військовим, - ООС

Наєв вручив військовим нагороди за звільнення Золотого-4

За звільнення Золотого-4 (Луганська область) вручено відзнаки 18 військовослужбовцям. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 6 липня 2018 року, командувач ОС Сергій Наєв за дорученням міністра оборони України Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка вручив відзнаки міністра оборони та начальника Генштабу військовим роти глибинної розвідки ОС, які завершили взяття під повний контроль Золотого-4.

Зокрема, нагороди отримали командир роти, молодший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чіхелідзе, солдат Віталій Кравченко, солдат Володимир Сідоренко. Загалом було нагороджено 18 військових.

Фото: вручення нагород (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку липня поточного року ООС взяли під контроль дороги в районі звільненого Золотого-4.