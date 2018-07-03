ООС взяли под контроль дороги в районе освобожденного Золотого-4

Также украинские военнослужащие построили новые опорные пункты в Луганской области

Украинские военнослужащие построили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4 в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Обьедененных сил на странице в Fcebook.

Как сообщается, военнослужащие отдельной механизированной бригады на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение. Так, сообщается, что они образовали новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения.

Кроме того, как сообщается, ООС взяли под контроль дороги, которыми раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда. Уже сейчас такие действия невозможны.

"Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов их жителей", - говорится в сообщении.

Отметим, подразделения ООС в конце июня освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.

Ранее, 27 июня, в результате обстрелов боевиков были повреждены жилые и хозяйственные дома в н. п. Золотое-4.

Тогда отмечалось, что в результате ведения огня противника повреждения получили жилые и хозяйственные дома в населенном пункте Золотое-4. По факту повреждения зданий Национальной полицией начаты уголовные производства.

Напомним, боевики за прошедшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.